: أعلنت شركة سوني عن إطلاق سماعتها الزجاجية LSPX-S2، بتقنية البلوتوث في الأسواق بدءًا من مايو المقبل، وأكدت الشركة اليابانية أنها أجرت تحسينات تقنية وتصميمية على سماعتها الجديدة مقارنة مع الموديل السابق. وأشارت سوني إلى أن السماعة LSPX-S2 الجديدة تأتي بوزن 1.1 كيلوجرام وأبعاد 277 x 90 ملم، وتشتمل السماعة على أسطوانة زجاجية ومكبر صوت 35 مم وبقدرة 11 وات، ويعمل المشع السلبي على توفير النغمات العميقة، ويمكن ضبط الإضاءة بسماعة سوني LSPX-S2 على 32 درجة مختلفة، كما يمكن الاستفادة من وضعي ضوء الشموع بالسماعة الزجاجية الجديدة من أجل تناول العشاء في أجواء رومانسية حالمة. وإلى جانب تقنية البلوتوث تعمل سماعة سوني LSPX-S2 الجديدة عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية وتقنية اتصالات المجال القريب NFC وتقنية DLNA وخدمة سبوتيفاي Connect، كما تتيح ووظيفة Push & Play تشغيل الموسيقى عن طريق خدمة سبوتيفاي بمجرد الضغط على الزر المعني، وعندئذ لا يحتاج الأمر لهاتف ذكي لتشغيل الموسيقى. وبالإضافة إلى ذلك تشتمل سماعة سوني الجديد على وظيفة Multi Room، والتي تتيح حسب الرغبة إمكانية توصيل ما يصل إلى عشرة أجهزة سوني مع السماعة الزجاجية LSPX-S2 الجديدة عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية، كما يوفر تطبيق سوني Music Center، المتوافر لهواتف أندرويد وهواتف آيفون..، إمكانية التحكم في شدة الإضاءة وتشغيل الموسيقى وضبط وظيفة الإيقاف التلقائي وميقاتي النوم Sleep Timer، وتمتد فترة تشغيل البطارية سوني LSPX-S2 إلى ما يصل إلى 8 ساعات.



كانت هذه تفاصيل خبر سوني تطلق سماعتها الزجاجية اللاسلكية LSPX-S2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.