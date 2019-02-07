34 وظيفة شاغرة لدى هيئة حقوق الإنسان لكلا الجنسين

: أعلنت هيئة حقوق الإنسان عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها على سلم أجور هيئة حقوق الإنسان في الرياض. وتأمل هيئة حقوق الإنسان ممن يرغب في التقديم لهذه الوظائف الإطلاع على التفاصيل أدناه واستكمال البيانات المطلوبة..، يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يجتاز المقابـلات الشخصيـة والاختبارات التي تضعها الهيئـة. ويبدأ التقديم من يوم الخميس الموافق 2 \ 6 \1440هـ إلى نهاية يوم الخميس الموافق 16 \ 6 \1440هـ



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