تعليم عنيزة ينظّم لقاء التحول الرقمي في التعليم (مهارات القرن21) نحو رؤية 2030

بالتعاون مع شركة "تطوير" لتقنيات التعليم، تنظّم إدارة تعليم عنيزة "لقاء التحوّل الرقمي في التعليم (مهارات القرن 21) نحو رؤية 2030، وذلك بمشاركة 16 إدارة تعليمية، والتي تنعقد خلال الفترة من 4 إلى 28 فبراير الجاري، بمشاركة مختصين في مستقبل التعليم العالمي والمناهج وطرق التدريس، ورعاية وكيل الوزارة للأداء التعليمي الدكتور سعيد بن محيا الحيسوني.

وأقيم اللقاء على مسرح الجفالي وحضره نخبةٌ من رؤساء ورئيسات الأقسام، بالإضافة لقادة وقائدات المدارس، وتم الافتُتاح بكلمة مساعد مدير تعليم عنيزة لشؤون تعليم البنين عبدالله بن علي القرزعي، والذي بيّن أن التحول إلى بيئة رقمية تفاعلية سيسهم في توفير المصادر الإثرائية في المناهج والتجهيزات الإلكترونية في المدارس.

ثم قدمت رئيسة الإشراف التربوي شعاع بنت خليفه الخليفة ورقة عمل بعنوان: "الإشراف التربوي يقود إلى المستقبل".

بعد ذلك تحدث الخبير الأمريكي مارك برينسكي قائلًا بأن التسارع والتطور في تقنية المعلومات في المدارس سيجعل أطفالنا مسلّحين بالمهارات التقنية الموجودة في العالم لنحصل على متغيرات وذكاء صناعي.. وهذا بحد ذاته ما تسعى إليه بوابة المستقبل، وهو بالتالي ما يحتاجه العالم، كما صاغ برينسكي مصطلح "المواطن الديجيتال"، لوصف الشخص الذي تتحدد هويته بفعل قدراته وبراعته في التعامل مع التقنيات الرقمية.

ويشار إلى أن مارك برينسكي، هو خبيرٌ دولي ومتحدث في أكثر من أربعين دولة ومؤلف لسبعة كتب وحائز على جائزة دولية، بالإضافة لكونه مؤسسًا ومديرًا تنفيذيًّا لمؤسسة ومعهد مستقبل التعليم العالمي في كاليفورنيا.

ثم تحدث أستاذ تقنية المعلومات بجامعة الملك سعود، عضو مجلس إدارة شركة علم لتقنية المعلومات عبدالرحمن بن فهد المطرف. موضحًا أن بوابة المستقبل تهدف إلى التحوّل نحو بيئة رقمية تعزز الاستراتيجيات التربوية، وتدعم فرص التعلم الذاتي لإيجاد بيئة تعليمية يكون محورها الطالب، وتطبيق أساليب تربوية حديثة توجه البيئة التعليمية نحو الاستخدام الإيجابي للتقنية.

