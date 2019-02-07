سياحة المدينة المنورة تشارك في ملتقى "بيبان المدينة"

تشارك الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة في ملتقى "بيبان المدينة" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، وحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، ووزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد القصبي، والذي انطلق مساء الليلة في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة.

وأكد مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل المدني، أن مشاركة الهيئة في ملتقى "بيبان المدينة" تأتي دعمًا لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة السياحية بالمنطقة، والتي حرصت الهيئة في استراتيجيتها العامة المعتمدة عام 2005 على دعم أصحاب تلك المنشآت. مبينًا أن الهيئة وقّعت عددًا من اتفاقيات التعاون الداعمة لأنشطة المنشآت السياحية الصغيرة منها والمتوسطة.

وأشاد بما تشهده المنطقة من تعزيز لبرامج التوطين ودعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي المجالات المرتبطة بمثل تلك المشروعات التي تنعكس في المتابعة المستمرة من قبل أمير المنطقة ونائبه. معربًا عن شكره وتقديره لهما لما يلقاه أبناء المنطقة من دعم وتشجيع دائم. مؤكدًا أن ملتقى بيبان المدينة سيسهم في تعزيز نموّ المنشآت المتوسطة والصغيرة في مجال الاستثمار السياحي وسيكون داعمًا لها.

وأضاف أن مشاركة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في هذا الملتقى، تأتي عبر معرض مصاحب يتضمّن عرض مسارات التمويل من خلال المبادرات المعتمدة في برنامج التحول الوطني، والتي تحقق رؤية المملكة 2030، حيث تتمثل المبادرة الأولى ببرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية مع وزارة المالية، إلى جانب المبادرة الثانية المتمثلة بتأسيس ضمان التمويل مع برنامج كفالة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك التجارية، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التي عملت عليها الهيئة في مختلف مناطق المملكة، حيث تحتوي على دراسات جدوى اقتصادية لتمكين الرياديين المحتملين من الدخول والاستثمار في القطاع السياحي.

وسيشكل هذا الملتقى، فرصة لرواد الأعمال والمهتمين بالقطاع، الأمر الذي سيقود إلى آفاق ومراحل أعلى في عالم الأعمال والمشاريع المرتبطة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث من المتوقع أن يشهد الملتقى إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين الصغار وأصحاب المشاريع المتوسطة.

