بالصور.. "بن لبدة" يدعم شباب الداير ماديًّا.. ويؤكد: مستقبل الوطن ينتظركم

دعم محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، عددًا من المبادرات والفرق الشبابية في المحافظة بمبالغ مالية، تحفيزًا للدور الشبابي، جاء ذلك خلال لقائه شباب محافظة الداير من الجنسين في لقاء مفتوح حضرته القيادات الأمنية بالمحافظة ومديري الدوائر الحكومية وعضو مجلس المنطقة الشيخ فرحان الكبيشي.

وافتتح اللقاء محافظ الداير بكلمة رحّب فيها بشباب المحافظة، مؤكدًا على الدور الكبير الذي يمثله الشباب في مستقبل الوطن وتطلعات القيادة الرشيدة، وقال "بن لبدة": "أن وطننا لا نسكنه فحسب بل هو يسكننا حبًّا وإخلاصًا". مضيفًا أن رؤية المملكة لن تحقق إلا بسواعد الشباب فمستقبل الوطن ينتظرهم.

وأطلع "بن لبدة" الشباب على المشاريع التي تحت التنفيذ بالمحافظة والمشاريع التي سيجري تنفيذها. مشيرًا إلى أن العمل في المحافظة يجري بشفافية عالية وقنوات التواصل مفتوحة مع الجميع.

واستمع محافظ الداير لهموم الشباب وتطلعاتهم من خلال النقاش المفتوح الذي جرى وحضره عدد كبير من طلاب المرحلة الثانوية بمدارس المحافظة.

وشدّد على ضرورة أن يكون للشباب في المحافظة دور أكبر وتفعيل الجانب التطوعي. مؤكدًا دعمه لأي فكرة ومبادرة.

وفي ختام اللقاء، دشّن "بن لبدة" مبادرة أوديتنا أجمل، والتي تستهدف رفع مستوى الوعي والنظافة بالمحافظة، وهي من فكرة شباب المحافظة، وبدعم وشراكة استراتيجية من بلدية الداير بمتابعة رئيسها عبدالمجيد مباركي.

