السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم قرار رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش فايز السراج ، بتعيين الفريق ركن علي سليمان محمد كنه آمرًا لمنطقة سبها العسكرية.

وأشارت إلى مطالبة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والوفد المرافق له، الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة ليبيا في الحد من التدخلات الدولية السلبية وذلك خلال مسؤول الشؤون المغاربية بوزارة الخارجية الأميركية جاشوا هاريس خلال زيارتة لواشنطن ، معبرا عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة شريكًا استراتيجيًا لليبيا.

ونوهت للقاء نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني وليامز بعدد من أعضاء المجلس الأعلى للأمازيغ في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، موضحة أن اللقاء تركز حول الملتقى الوطني والعملية السياسية في ليبيا.

وتطرقت إلى لقاء الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة السفير الإيطالي الجديد الى ليبيا جوزيبي بوتشينو وهنأه على منصبه الجديد، معبرا عن تقديره لدعم ايطاليا المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، كما التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا ألان بوجيا ومع سفير إسبانيا فرانسيسكو دي ميجيل، في اجتماعين منفصلين في طرابلس، وناقش معهما آخر التطورات في ليبيا.

// انتهى //

09:09ت م

0012



طرابلس 02 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 07 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم قرار رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش فايز السراج ، بتعيين الفريق ركن علي سليمان محمد كنه آمرًا لمنطقة سبها العسكرية.وأشارت إلى مطالبة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والوفد المرافق له، الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة ليبيا في الحد من التدخلات الدولية السلبية وذلك خلال مسؤول الشؤون المغاربية بوزارة الخارجية الأميركية جاشوا هاريس خلال زيارتة لواشنطن ، معبرا عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة شريكًا استراتيجيًا لليبيا.ونوهت للقاء نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني وليامز بعدد من أعضاء المجلس الأعلى للأمازيغ في مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، موضحة أن اللقاء تركز حول الملتقى الوطني والعملية السياسية في ليبيا.وتطرقت إلى لقاء الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة السفير الإيطالي الجديد الى ليبيا جوزيبي بوتشينو وهنأه على منصبه الجديد، معبرا عن تقديره لدعم ايطاليا المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، كما التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا ألان بوجيا ومع سفير إسبانيا فرانسيسكو دي ميجيل، في اجتماعين منفصلين في طرابلس، وناقش معهما آخر التطورات في ليبيا.// انتهى //09:09ت م0012

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.