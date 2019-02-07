الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365: أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والتقنية الشاغرة في مدينة جدة وذلك لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس. ولمزيد من التفاصيل والتقديم لهذه الوظائف عبر الرابط التالي: https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities?page=1

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