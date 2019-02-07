بدء إعدام آلاف الخنازير في اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو

تسعى السلطات اليابانية جاهدة للسيطرة على مرض حمى الخنازير، بعد رصد حالات إصابة بالفيروس في مواقع عدة في وسط اليابان.

وبدأ جنود وعمال حكوميون محليون يابانيون في ذبح نحو 6600 خنزير في مزرعة بمدينة تويوتا في مقاطعة إيتشي، بعد تأكيد تفشي حمى الخنازير التي تعرف باسم كوليرا الخنازير هناك.

وبدأت حكومة مقاطعة ناجانو في ذبح 2400 خنزير في مزرعة بقرية ميادا.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن الأمر قد ينتهي بالحكومة عند إعدام إجمالي 15 ألف خنزير.