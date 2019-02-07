13 قتيلا في حادث غرب باكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسلام أباد لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم أمس عندما اصطدمت سيارة فان ركاب بشاحنة صغيرة، واشتعلت بها النيران في شمال غرب باكستان، وقال جمال خان المتحدث باسم الشرطة «لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب ستة آخرون في الحادث»، وأفاد بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.



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