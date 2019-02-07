المرصد: قوات النظام السوري خرقت الهدنة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصلت قوات النظام السوري أمس خروقاتها لمناطق سريان الهدنة التركية الروسية، وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات النظام السوري استهدفت مناطق في بلدة سكيك وقرية ترعي في القطاع الجنوبي من ريف إدلب.

وأشار إلى أن القصف طال مناطق مورك والصخر ومعركة في القطاع الشمالي من ريف حماة، مما تسبب بوقوع أضرار مادية.