«كاب تار» يعلم طلاب مكة الابتكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش بمكة المكرمة أمس تنفيذ برنامج «كاب تار»، الذي يهدف إلى بناء قدرات الطلاب في مجال تعليم الابتكار وريادة الأعمال، بالتعاون مع مؤسسة التقنية الرائدة للاستشارات الإدارية، وذلك باستخدام أدوات حديثة وتطبيقات متخصصة من خلال بوابة الكترونية، وذلك بمتوسطة الهجرة في العاصمة المقدسة.

وأوضح المدير التنفيذي بلجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش نزار فقيها، أن البرنامج سيسهم في تطوير جانب الابتكار لدى الطلاب، من خلال تمكينهم من بناء مبادرات نوعية وفق برامج ودراسات علمية ومنهجية، تسهم في تحقيق أهداف اللجنة في مجالات التطوير والإبداع التي تواكب العصر في استخدام التقنية الحديثة.

وأفاد بأن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة المتوسطة لمدة ثلاثة أشهر بمعدل 40 ساعة تطويرية، وذلك من خلال استخدام الجانب التقني، يتخلله عدد من الفعاليات التطبيقية، وإقامة معرض لعرض الابتكارات.