الطائف: 15 وزارة وهيئة تحكِّم برامج «عُليا» في الجامعة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) أطلقت جامعة الطائف أمس الأول، مرحلة التحكيم الخارجي لمشروع التحول البرامجي لبرامج الدراسات العليا (عُليا)، التي تشهد مشاركة 83 محكماً خارجياً، منهم 67 محكماً مهنياً, كما تشارك 15 وزارة وهيئة حكومية في تحكيم برامج الدراسات العليا المستحدثة في الجامعة من الناحية المهنية، إضافة إلى مشاركة أكاديميين من 14 جامعة حكومية وأهلية في تحكيم تلك البرامج أكاديمياً, ويتضمن برنامج التحول البرامجي للدراسات العليا بجامعة الطائف في مرحلته الأولى 27 برنامجاً نوعياً للماجستير المهني، فيما ستضاف عشرة برامج مهنية أخرى في المرحلة الثانية خلال العام المقبل، ويرتبط كل برنامج منها ارتباطاً وثيقاً وفعلياً بركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030, وتعد من أبرز برامج الماجستير المهني المستحدثة ضمن المشروع برامج الطاقة المتجددة والنظيفة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الطبي، والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية، والقانون والممارسات المهنية, ووصف مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، مشروع (عُليا) بالمَعلم الرئيس من معالم المشروعات والمبادرات التطويرية في جامعة الطائف، منوهاً بتضافر جهود جميع وكالات الجامعة وعماداتها وكلياتها وأقسامها العلمية وتعاونها «منقطع النظير» لإنجاز جميع مراحل المبادرة.

أطلقت جامعة الطائف أمس الأول، مرحلة التحكيم الخارجي لمشروع التحول البرامجي لبرامج الدراسات العليا (عُليا)، التي تشهد مشاركة 83 محكماً خارجياً، منهم 67 محكماً مهنياً, كما تشارك 15 وزارة وهيئة حكومية في تحكيم برامج الدراسات العليا المستحدثة في الجامعة من الناحية المهنية، إضافة إلى مشاركة أكاديميين من 14 جامعة حكومية وأهلية في تحكيم تلك البرامج أكاديمياً, ويتضمن برنامج التحول البرامجي للدراسات العليا بجامعة الطائف في مرحلته الأولى 27 برنامجاً نوعياً للماجستير المهني، فيما ستضاف عشرة برامج مهنية أخرى في المرحلة الثانية خلال العام المقبل، ويرتبط كل برنامج منها ارتباطاً وثيقاً وفعلياً بركيزة من ركائز رؤية المملكة 2030, وتعد من أبرز برامج الماجستير المهني المستحدثة ضمن المشروع برامج الطاقة المتجددة والنظيفة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الطبي، والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية، والقانون والممارسات المهنية, ووصف مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، مشروع (عُليا) بالمَعلم الرئيس من معالم المشروعات والمبادرات التطويرية في جامعة الطائف، منوهاً بتضافر جهود جميع وكالات الجامعة وعماداتها وكلياتها وأقسامها العلمية وتعاونها «منقطع النظير» لإنجاز جميع مراحل المبادرة.

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