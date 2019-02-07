شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: وفاة وإصابة 4 معلمين في حادثة على طريق الهجرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلطان الميموني (المدينة المنورة)

لقي معلمان بمجمع مدارس الحمنة التابع لمحافظة وادي الفرع 180 كم غربي المدينة المنورة، مصرعهما وأصيب آخران بإصابات مختلفة، في حادثة سير وقعت أمس (الأربعاء) على طريق الهجرة قرب مركز العشيرة أثناء عودتهم إلى مقار سكنهم.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم تعليم المدينة المنورة عمر برناوي، إن الحادثة وقعت عقب انتهاء داوم المعلمين عند الثانية عشرة والنصف ظهر أمس.

وأوضح أن المتوفين هما معلم اللغة الإنجليزية طلال حميدان العمري، ومعلم اللغة العربية عليثة الحسيني، والمصابين زياد حمدان البلادي مدرس كيمياء، وياسر منور العلوي مدرس أحياء.

من جانبهم، شاركت جموع غفيرة في مواراة جثماني المتوفين، بحضور مدير عام تعليم المدينة ناصر العبدالكريم، الذي أعرب عن حزنه وخالص التعازي لأسرتيهما، داعياً الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.