شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض تعزيز التعاون مع رئيس الوزراء الألباني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في جلسة محادثات رسمية عقدها أمس (الأربعاء) في قصره بالرياض، مع رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا آدي راما، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة.

وشهد الملك سلمان، والرئيس آدي راما، توقيع مذكرة تفاهم واتفاقين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، ومن الجانب الألباني سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا.

كما تم توقيع اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، وقعه من الجانب السعودي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومن الجانب الألباني وزيرة الاقتصاد والمالية آنيلا داناي.

وتم توقيع اتفاق تعاون في مجال الخدمات الجوية، وقعه من الجانب السعودي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العمودي، ومن الجانب الألباني سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا.

حضر المباحثات ومراسم التوقيع، الأمراء: أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، إضافة إلى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف.

كما حضرها من الجانب الألباني، سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا، ووزيرة الاقتصاد والمالية آنيلا داناي، ونائب وزير أوروبا للشؤون الخارجية أتين جافاي، ومدير الاتصالات لدى رئيس الوزراء أندري فوغا، ومستشار دولة رئيس الوزراء ديتان آغولي.

وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل في قصره بالرياض أمس رئيس مجلس الوزراء الألباني، مرحبا به والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى آدي راما سعادته بزيارة السعودية ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح رئيس الوزراء الألباني الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لضيف البلاد والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء عدد من الأمراء.