شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستعرض الشراكة بين «الأمن الصناعي» و«سابك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) رأس وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في ديوان الوزارة، اجتماعاً لبحث الشراكة والتكامل بين الهيئة العليا للأمن الصناعي والشركة رأس وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في ديوان الوزارة، اجتماعاً لبحث الشراكة والتكامل بين الهيئة العليا للأمن الصناعي والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك». وجرى خلال الاجتماع استعراض موضوعات الشراكة بين الجانبين التي تتعلق بتعزيز الإجراءات الأمنية ومتطلبات السلامة والوقاية من الحريق ومنع الخسائر وتطوير القدرات البشرية في مختلف مجالات الأمن الصناعي. وعقب الاجتماع، شهد وزير الداخلية توقيع اتفاقي تعاون مشترك بين الهيئة و«سابك»، وقعهما من جانب الهيئة الأمين العام العميد محمد بن علي الهبدان، وعن «سابك» نائب الرئيس للموارد البشرية عبدالعزيز العودان. ونص الاتفاق الأول على إنشاء أكاديمية متخصصة لتدريب وتأهيل جميع منسوبي الأمن الصناعي في مجالات الأمن والسلامة والإطفاء والوقاية من الحريق ومنع الخسائر والتدريب على إستراتيجيات الخطط الأمنية، وإدارة الأنظمة الأمنية الإلكترونية المتكاملة، التي تم تصميمها لمراعاة جميع حاجات المتدربات من النساء من منسوبات الأمن الصناعي، في حين نص الاتفاق الثاني على دعم مشروع بحثي علمي لتصنيف المواد الكيميائية الخطرة المقيدة أمنياً، ووضع قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المعلومات المتعلقة بها.



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