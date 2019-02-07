شكرا لقرائتكم خبر عن «واس» بين تيّارين: أخبارها موثوقة.. أين المصنوعة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى في أداء «واس»، واستفسر الدكتور عبدالله الجغيمان عن نسبة الأخبار التي تنقلها، وتلك التي تصنعها. فيما طالب الدكتور عبدالله السفياني الوكالة بالعمل على إيجاد تحليل إخباري لأهم الأحداث الدولية والمحلية. أما عساف أبوثنين فدعاها للقيام بجهد ملموس وفق إمكاناتها وميزانياتها المخصصة، مشيراً إلى أن معظم معوقات أدائها يكمن في قلة مواردها المالية. وتساءل الدكتور فيصل العماج عن أسباب عدم قدرة الوكالة على القيام بتدريب موظفيها.

في المقابل، رأت نورة الشعبان أن «واس» تمتلك خبرة كبيرة في مجالها الإعلامي، ودعت إلى تعزيز حضورها الدولي بافتتاح مكاتب في الدول الرئيسية. وأثنى الدكتور منصور الكريديس على دور «واس» كمصدر أول للأخبار في المملكة بما يؤكد أهمية ايجاد إستراتيجية لأعمالها.

أما الدكتور حسين المالكي فقد نوه باللغة الإخبارية التي تنتهجها، وتأنيها في نقل المعلومة، ما يؤكد موثوقية ما تنقله من مواد، مشيراً إلى أهمية أن تقوم الوكالة بأعمال إعلامية ذات جدوى مالية.