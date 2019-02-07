تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في أحد مهربي الحبوب المحظورة بالمنطقة الشرقية

وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته، مساء أمس الأربعاء، أن الحكم صدر في حق عبدالهادي مجبل العبدالله "سوري الجنسية"، بعد ضبطه بتهريب كمية من الحبوب المحظورة.

وأضافت الداخلية أن التحقيق مع المتهم أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صكّ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا.

وواصلت أنه تمّ تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيّد من مرجعه، قبل تنفيذ حكم القتل في الجاني، يوم أمس الأربعاء الموافق 6 فبراير 2019.

هذا، وأكّدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بكل أنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم.

وحذّرت، في الوقت نفسه، كل من يقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

