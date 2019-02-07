السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد في البرازيل إلى 150 قتيلًا



برازيليا 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في منطقة برومادينيو جنوب شرقي البرازيل إلى 150 قتيلًا و182 مفقودًا.

وأوضحت سلطات الإطفاء في ولاية ميناس جيرايس أنه في اليوم الثالث عشر من عمليات البحث، تم التعرف على هويات 134 من القتلى الـ 150.

وإضافة الى الخسائر البشرية، ثمة شكوك في وقوع أضرار بيئية بسبب تلوث مجرى نهر باراوبيبا الذي تلونت مياهه بالبني.

وكانت آخر حصيلة وصلت إليها السلطات البرازيلية أفادت بمقتل 115 شخصًا، وفقدان 248.

// انتهى //

04:36ت م

0312



برازيليا 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في منطقة برومادينيو جنوب شرقي البرازيل إلى 150 قتيلًا و182 مفقودًا.وأوضحت سلطات الإطفاء في ولاية ميناس جيرايس أنه في اليوم الثالث عشر من عمليات البحث، تم التعرف على هويات 134 من القتلى الـ 150.وإضافة الى الخسائر البشرية، ثمة شكوك في وقوع أضرار بيئية بسبب تلوث مجرى نهر باراوبيبا الذي تلونت مياهه بالبني.وكانت آخر حصيلة وصلت إليها السلطات البرازيلية أفادت بمقتل 115 شخصًا، وفقدان 248.// انتهى //04:36ت م0312

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