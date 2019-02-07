ولي العهد يترأس ورشة عمل لبحث مستقبل السياحة في المملكة حسب رؤية 2030

عقدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالدرعية التاريخية
ترأس ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ورشة العمل التي عقدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في حي الطريف بالدرعية التاريخية، مساء أمس الأربعاء.
وتم تنظيم ورشة العمل تحت عنوان (حديث السياحة)، في شأن الرؤى والتوجهات لقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية بما ينسجم مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
وارتكزت الورشة التي قدمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على ثلاثة محاور أساسية، تضمّنت لمحة عامة عن صناعة السياحة عالميًّا ومحليًّا، إلى جانب استعراض طموح القطاع السياحي في المملكة، بالإضافة إلى الشركاء المعنيين بالتنفيذ.
وتناولت ورشة العمل نظرة على صناعة السياحة على مستوى العالم، بما في ذلك تحليل وشرح لتوقعات النموّ في القطاعات السياحية، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودور القطاع السياحي في خلق الفرص الاستثمارية عالميًّا.
كما تضمّنت ورشة العمل تحليلًا للفرص الوطنية في قطاع السياحة، بما في ذلك تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في هذا القطاع، واشتملت على مقومات القطاع السياحي الناجح، بالإضافة إلى تشخيص الفرص والإمكانات في السياحة الوطنية، إلى جانب تحليل للحوكمة واستراتيجية القطاع والتشريعات والمعايير ورفع الوعي السياحي.
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