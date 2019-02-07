بعد ما تم تداوله ببعض المواقع
أوضح سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لحساب المواطن، الحالات التي يتم فيها دعم غير السعوديين في حساب المواطن.
وكتب القحطاني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «توضيح: ما تم تداوله بشأن دعم غير السعوديين في حساب المواطن؛ فإن البرنامج يدعم الحالات التالية فقط، وهم: حاملو بطاقة التنقل، أرملة السعودي مع أبنائها، زوجة السعودي الأجنبية، الأجنبي المتزوج من سعودية، مطلقة السعودي مع أبنائها».
وجاء ذلك، تعليقًا على ما نُشر بأحد المواقع الإلكترونية، وتم إسناده لـ«حساب المواطن»، من أن هناك بعض الأجانب يحق لهم الاستفادة من خدمات البرنامج، بينهم الزوجة الأجنبية.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث حساب المواطن: 5 مُستحقين لدعم البرنامج من غير السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.