شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة السعودية تجري 14 عملية قلب لأطفال المكلا والان نبدء بالتفاصيل

أجرى الفريق التطوعي الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 4 عمليات قلب مفتوح و10 عمليات قسطرة علاجية في اليوم الرابع من الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن في مدينة المكلا، التي تستمر خلال الفترة من 2 - 9 فبراير الجاري.

وأوضح رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية محمد عوض باشعيب، أن الحملة تهدف لإنقاذ حياة المرضى وتخفيف معاناة أسرهم، مبينا أن لدى المؤسسة آلاف الملفات لمرضى قلب غير قادرين على تحمل تكلفة العملية وهم بانتطار دورهم للعمليات، شاكرا مركز الملك سلمان للإغاثة على دعم ومساندة المؤسسة في إنجاح مساعيها الإنسانية.

يذكر أنه بلغ إجمالي العمليات التي تمت خلال الحملة حتى اليوم 15 عملية قلب مفتوح و38 عملية قسطرة علاجية.

وتأتي هذه المبادرة تحقيقا لرؤية المملكة 2030 لدعم البرامج التطوعية النوعية.