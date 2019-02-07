شكرا لقرائتكم خبر عن أمين منظمة السياحة العالمية يطلع على التجارب السعودية والان نبدء بالتفاصيل

التقى أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مقر الهيئة بالرياض أمس، بـ«زوراب بولوكاشيفيلي» الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الذي يزور المملكة هذه الأيام.

وبحث اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بمجالات التعاون بين الهيئة والمنظمة وسبل تعزيزها. وأكد الخطيب أهمية التعاون مع منظمة السياحة العالمية في هذا الوقت الذي تشهد فيه المملكة نقلة مهمة في القطاع السياحي.

وأوضح أن المملكة تعول على السياحة كرافد أساس بعد النفط للاقتصاد الوطني وموفر رئيس لفرص العمل، مستعرضا عددا من أهم الوجهات والمشاريع السياحية الجديدة ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي أعلن عنها ولي العهد، في الدرعية والعلا ومشروع القدية، والبحر الأحمر، وغيرها من المشاريع التي سيكون لمنظمة السياحة العالمية دور في دعمها والتعريف بها في المنتديات الدولية.

وسيقوم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية خلال زيارته للمملكة بزيارة عدد من المواقع والمشاريع السياحية، كما سيلتقي عددا من الوزراء وكبار المسؤولين والمستثمرين السياحيين في المملكة.