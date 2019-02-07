شكرا لقرائتكم خبر عن السبت انطلاق جائزة الأمير سلطان لحفظ القرآن للأطفال المعوقين والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، وبحضور الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، تنطلق السبت القادم فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين.

وعبر أمين عام الجائزة عبدالعزيز السبيهين عن أسمى آيات الشكر والتقدير للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز لما يوليه من دعم شخصي ورعاية كريمة لهذه الجائزة.

وأضاف: «بلغ عدد الأطفال المشاركين هذا العام 96 متسابقا ومتسابقة، يمثلون العشرات من مؤسسات الرعاية والجمعيات الخيرية والمدارس في مناطق المملكة المختلفة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي».

وبين أن التفاعل مع الجائزة هذا العام شهد تناميا ملحوظا، حيث إن الأمانة العامة استقبلت 155 طلبا للمشاركة في هذه الدورة، وانطبقت شروط القبول على 96 طفلا فقط، منهم 52 من البنين، و44 من البنات، وبمشاركة أطفال من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وذلك امتدادا لما تحظى به الجائزة من إقبال من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.