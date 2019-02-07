شكرا لقرائتكم خبر عن العدول والانسحاب من النقل الخارجي ينتهي اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض) @_aalghamdi

أكدت وزارة التعليم أنها لن تنظر في أي طلبات للعدول أو الانسحاب من حركة النقل الخارجي بعد إغلاق بوابة التقديم اليوم (الخميس).

ودعت الوزارة المعلمين والمعلمات المتقدمين بطلبات النقل لطباعة استمارة النقل من النظام في الوقت المنصوص عليه في التعميم وتوقيعها وختمها من قائد المدرسة والاحتفاظ بها. كما أكدت على طالبي النقل الخارجي المشروط بلم الشمل التأكد من اعتماد قائدي المدرستين للطلب واستكمال الإجراءات كافة.

يذكر أن وزارة التعليم حددت موعد إعلان حركة النقل يوم 7 رجب، كما سيتم استقبال الاعتراضات على الحركة لمدة 10 أيام، وسيتم اعتماد الحركة وتبليغ نتائجها لإدارات التعليم في 27 رجب، فيما سيتم فتح النظام لإدخال رغبات المنقولين خارجيا خلال الفترة من 2 إلى 6 شعبان، وسيتم إعلان نتيجة حركة النقل الداخلي في المناطق كافة 13 شعبان، وسيتاح الاعتراض على نتيجة حركة النقل الداخلي لمدة 10 أيام، وسيتم اعتماد نتيجة الحركة في 25 شعبان، والبدء مباشرة بإخلاء طرف المنقولين والمنقولات بعد إنهاء أعمالهم.