شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 6 مبادرات لتوطين 78 ألف وظيفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)@_aalghamdi

اكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنمية فرص العمل فهد بن سليمان البداح ان الوزارة أطلقت 6 مبادرات لتوفير فرص لائقة للباحثين عن العمل، والمساعي جارية لإيجاد تشريعات تستهدف توطين ما يقارب 78 ألف وظيفة، من خلال وضع أنظمة جديدة ولوائح مثل العمل المرن، الى جانب البرامج الدائمة للتوظيف والبرامج التدريبية، إضافة لبرامج يبادر بها القطاع الخاص.

ونوه وكيل الوزارة بمبادرة 3 جامعات سعودية «جامعة الملك سعود، وجامعة القصيم، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن» بتوقيع اتفاقات شراكة وتعاون مع ميرك الألمانية للأدوية، إسهاماً في توطين قطاع الصيدلة، وإعداد الخريجين لسوق العمل، خصوصا في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، مشددا على دعم جميع المبادرات النوعية التي تطرح متوافقة مع أهداف «رؤية 2030» لزيادة فرص التوظيف. وأكد البداح استمرار جهود الوزارة في تنفيذ خطط التوطين، موضحا أن الجهود منصبة على تهيئة سوق عمل فعال، واستحداث فرص عمل منتجة وجاذبة ومستدامة، مشيراً إلى أن الوزارة أبرمت مذكرات تفاهم واتفاقات مع جهات عدة لتوظيف الشباب من الجنسين، ومن تلك الجهات وزارة الصحة، وهيئة الغذاء والدواء، ومجلس الغرف السعودية لتوطين 41 ألف وظيفة. كما أوجدت هيئة عمل تشارك فيها الجهات الحكومية المختلفة من أهم أهدافها توطين الوظائف الصحية والصيدلانية، وتم تشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة المشروع.‏