شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بن سعود: «المسؤولية».. تفرض التوطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

أكد أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج توطين الوظائف بالمنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، حرص القيادة الرشيدة على تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف إلى بحث أعمال اللجنة العليا للتوطين وما يتخذه من إجراءات نظامية تهدف إلى تحقيق الرؤية الوطنية 2030.

وقال أمير الباحة إن المسؤولية تحتم علينا جميعاً السعي الدؤوب لخدمة أبناء هذا الوطن المعطاء من خلال توفير فرص وظيفية تضمن لشباب وفتيات بلادنا الإسهام الفاعل في بنائه ورفعته، وهذا ما سيتحقق بعون الله ثم بتعاون وتكاتف الجميع من خلال الاستشعار بالمسؤولية التي على عاتقنا جميعا، وينبغي لنا أن نعمل بروح الفريق الواحد من خلال خلق فرص عمل حقيقية.

وأكد الأمير حسام بن سعود أهمية تعاون القطاعات كافة كل في ما يخصه وفق ما لديه من تعليمات بهذا الخصوص لتحديد وتحقيق مستهدفات اللجنة من التوظيف، والتي تواكب الرؤية الوطنية 2030، حاثا على ضرورة تفعيل الجانب الإعلامي وتحديد فريق عمل لذلك للتعريف بفرص العمل المتاحة، والتنسيق مع الجهات المعنية مثل الجامعة والكلية التقنية. وشدد على أهمية متابعة الأنشطة المستهدفة من التوطين وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والرفع بتقارير دورية لمتابعة تلك الأعمال وما تم إنجازه على أرض الواقع. جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الاجتماع الدوري بقاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة.