شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف: خدمة القرآن نعمة يتشرف بها الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن خدمة القرآن الكريم نعمة اصطفى بها الله هذه البلاد، وقال تعالى عن كتابه «وإنّه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد». فخدمة القرآن والقيام بشأنه وتحكيمه شأن هذه البلاد المباركة، التي أولته عناية خاصة، بل جعلته المصدر والمرجع والنور الذي تهتدي به منذ أن تأسست على يد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وإلى هذا العهد الزاهر.

جاء ذلك خلال رعايته أمس حفلة تخريج الدفعة الـ15 «تاج الوقار 15» من حفظة كتاب الله، والبالغ عددهم 71 حافظا وحافظة بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل، بحضور محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل الصناعية المهندس مصطفى بن محمد المهدي، وعدد من المسؤولين وأولياء الأمور، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية.

واستطرد قائلاً: أبنائي حفظة كتاب الله، لقد أكرمكم الله وشرفكم بحمل كتاب الله، وأقول: هنيئا لكم هذا الفضل الذي اصطفاكم الله به، وأسال الله أن يلبسكم ووالديكم تاج الوقار، أبارك لكم هذا الإنجاز المبارك وأوصيكم بأن تَتمثلوا كتابَ ربِّكم في أفعالكم وأقوالكم، وكونوا قدوةً لغيرِكم في وسطيتكم واعتدالكم، وإننا حين نُثني عليكم فإننا نبارك لكم ولمن ربّاكم وسهر على نجاحكم، فهنيئا لآبائكم وأمهاتكم هذا الشرف في الدنيا والآخرة.

يذكر أن أمير المنطقة الشرقية شهد توقيع 3 اتفاقيات بقيمة 30 مليون ريال تتمثل في مدارس تعليمية نسائية، ومشروع استثماري لدعم أنشطة الجمعية وهي عبارة عن بناء مدرسة نسائية.

وفي سياق آخر، أكد أميرالمنطقة الشرقية على دور المرأة الريادي في بناء المجتمع ومساهمتها الفاعلة، ودعم الدولة أيّدها الله للمرأة وتمكينها وحفظ حقوقها واحترام اختياراتها بما يحفظ لها خصوصيتها. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس أعضاء ومسؤولي لجان اللجنة العليا للفعالية النسائية الكروية الأولى بالمملكة «الكرة تجمعنا»، من بينهم المستشار الأعلى للتنظيم الرياضي للفعالية رئيس لجنة رياضة المرأة في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، ورئيس اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج ورئيس الفعالية الشيخة نعيمة الأحمد الصباح ومدير الفعالية سناء العتيق. ورحب الأمير سعود بن نايف بالضيوف من خارج المملكة، مستعرضاً روابط الأخوة والعلاقات الممتدة بين دول الخليج.