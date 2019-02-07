شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان لإحدى مراجعات المركز: المواطن صاحب حق وخدمته واجب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

أبدت إحدى السيدات المراجعات لمركز الخدمة الشاملة للنساء في إمارة المدينة المنورة إعجابها الشديد بما يقدمه المركز من خدمات، وتطرقت للجوانب الإيجابية للمركز، وماذا يقدم لسيدات المدينة، فيما جاء رد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان لها بأن المواطن صاحب حق في الدرجة الأولى وخدمته واجب علينا، ونريد أن نعرف جوانب النقص قبل الكمال.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان أن العمل جاء ليس فقط من إمارة المدينة، بل بدعم وزارة الداخلية وتطور النظام منذ أكثر من 3 سنوات، ولدينا فريق نسائي تفوقن على زملائهن في العمل، ونسعى أن تستفيد بقية المناطق من تجربة مركز الخدمة الشاملة. ويؤكد تفاعل أمير المدينة حرصه واهتمامه الشديد لتقديم كل ما يلبي طموحات أبناء طيبة الطيبة من خدمات، خصوصاً أن المدينة تعيش فترة ازدهار كبير في عهد خادم الحرمين الشريفين، والزائر للمدينة يلاحظ أن هناك مشاريع يتم العمل بها سواء من خلال توسعة ساحات المسجد النبوي والطرق والأنفاق وقطار الحرمين ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز وتطوير المواقع الأثرية والتاريخية. يذكر أن السيدة المراجعة قالت لأمير المدينة إن أختها ضريرة واستفادت بشكل كبير من المركز الذي يقدم خدمات على مستوى مميز من المهنية.