شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن سعد يدشن فعاليات التوعية بالسرطان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راشد الثويني (حائل)

دشن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بقاعة الاستقبالات بقصر أجا، فعاليات جمعية «بسمة» الأهلية، ضمن الحملة الخليجية الـ4 للتوعية بالسرطان 2019، وفعاليات الجمعية في اليوم العالمي للسرطان. ونوه أمير منطقة حائل بدعم القيادة الرشيدة للجمعيات والبرامج التي تنعكس على صحة المجتمع وسلامته، مؤكدا أهمية الدور الذي تؤديه جمعية بسمة في المجال الوقائي والتوعوي ومساندة مرضى السرطان بالمنطقة وتقديم الخدمات الشاملة لهم.

وعقد الأمير عبدالعزيز بن سعد لقاء موسعا مع مديري الإدارات الحكومية ذات العلاقة ومسؤولي الجمعية والمختصين وذوي المرضى، ناقش خلاله أهمية العمل بمنهجية علمية تكاملية أشمل في المنطقة، واتباع آلية عمل تنعكس على انخفاض أعداد المصابين والمصابات، وكذلك الكشف المبكر بما يعجل بشفاء المرضى.