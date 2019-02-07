شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير حائل يبحث دعم مشاريع «ريادة الأعمال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راشد الثويني (حائل) بحث نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز دعم مشاريع ريادة الأعمال بالمنطقة مع المشرف على فريق منظومة الريادة بحث نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز دعم مشاريع ريادة الأعمال بالمنطقة مع المشرف على فريق منظومة الريادة السعودية أسامة عشري والمستشار هادي الفقيه، وذلك خلال اللقاء الذي عقد بصالة الاجتماعات في الإمارة مع فريق المنظومة، بحضور عدد من المهتمين بقطاع ريادة الأعمال بالمنطقة. وأكد الأمير فيصل بن فهد ضرورة دفع عجلة نمو ريادة الأعمال بالمنطقة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، مشيرا إلى المساعي الرامية لتمكين الكفاءات الشابة بالمنطقة.



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