شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يجتمع برؤوساء الفروع لمناقشة عدداً من المواضيع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تعقد النيابة العامة اليوم (الخميس) اجتماعها الثاني بمكة المكرمة لرؤوساء فروع النيابة العامة بالمملكة،والذي يرأسه النائب العام الشيخ سعود المعجب. تعقد النيابة العامة اليوم (الخميس) اجتماعها الثاني بمكة المكرمة لرؤوساء فروع النيابة العامة بالمملكة،والذي يرأسه النائب العام الشيخ سعود المعجب. وقال حساب النيابة العامة بـ«تويتر»: " تعقد النيابة العامة اليوم (الخميس) اجتماعها الثاني بمكة المكرمة لرؤوساء فروع النيابة العامة بالمملكة، والذي يرأسه النائب العام، وسيلتقي النائب العام بأصحاب الفضيلة رؤوساء الفروع، وسيتم خلاله مناقشة عدداً من المواضيع التي ستسهم في تطوير العمل النيابي.



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