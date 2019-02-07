، "تعليم شقراء" تعاقب مشرفًا لتلفظه على مدير المتابعة.. تعرَّف على العقاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - الضوابط توجب إنهاء تكليفه منذ سنتين.. والإدارة: الإجراء تحت التنفيذ

أصدر مدير إدارة التعليم في شقراء، الدكتور خالد الشبانة، عقوبة "اللوم" على أحد مشرفي الإدارة بعد تأييد العقوبة من الإدارة القانونية في الوزارة؛ وذلك إثر تلفظه قبل سنتين على مدير المتابعة آنذاك، فيما لم تقم الإدارة بتطبيق ضوابط التكليف في التشكيلات الإشرافية التي تشترط في المرشح لها ألا يكون طرفًا في قضية قائمة أو منظورة رغم نشوء القضية والتحقيق فيها منذ سنتين.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن أحد مشرفي الإدارة تغيب عن العمل في أحد الأيام؛ فقام مدير المتابعة آنذاك بالرفع فيه لدى الجهات المختصة، ما حدا بالمشرف المذكور للتلفظ على مدير إدارة المتابعة بكلام غير لائق، وذلك أثناء وجودهما في مكتب سكرتير مدير التعليم، وأمام عدد من منسوبي الإدارة.

بعد ذلك قام مدير المتابعة (السابق) برفع شكوى ضد المشرف، وبعد التحقيق في الشكوى، واتخاذ إجراءات عدة، قررت الإدارة القانونية بالوزارة توجيه عقوبة "اللوم" للمشرف المذكور؛ فتم إصدار عقوبة اللوم للمشرف بقرار مدير تعليم شقراء في ١١ ربيع الأول ١٤٤٠هـ.

وجاء في القرار أنه بناء على خطاب المدير العام للإدارة العامة للمتابعة المنتهي بالرأي القانوني لعقوبة اللوم بناء على الشكوى المرفوعة ضد المشرف من مدير المتابعة سابقًا عليه تقرر ما يأتي: توجيه عقوبة اللوم بموجب الفقرة الـ(٢) من أولاً من المادة الـ(٣٢) من القسم الثالث من أصول التحقيق والتأديب من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٧/ ١٣٩١، وإشعار المشرف المذكور بعدم العودة لمثل هذه المخالفة، واحترام الواجبات الوظيفية، والتحلي بضبط النفس في التعامل مع الآخرين، وتلافي ذلك مستقبلاً مع ثقتنا وأملنا بتعاونه والتزامه بالواجبات الوظيفية، كما أنه سيتم تزويد ملفه بصورة من ذلك والجهات ذات العلاقة.

المستغرب أن ضوابط التكليف في التشكيلات الإشرافية توجب إنهاء تكليف المشرف المذكور منذ ضبط القضية قبل سنتين إلا أن الإدارة لم تطبق النظام حيال المشرف المذكور، كما أن عقوبة اللوم صدرت في حق المشرف المذكور من الإدارة في شهر ربيع الأول، ومع ذلك بقي المشرف حتى الآن في التشكيلات الإشرافية رغم مرور شهرين على صدور قرار تأديبي في حقه؛ وهو ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح.

"الخليج 365" تواصلت مع متحدث تعليم شقراء علي العطاس حول الموضوع، وحول تطبيق ضوابط التكليف في التشكيلات الإشرافية على المشرف المذكور، فأكد أن ذلك محل اهتمام المسؤولين بالإدارة، وأن الموضوع تحت التنفيذ لدى الجهات المعنية.. وقال: نقدر لكم حرصكم واهتمامكم المستمر بقضايا التعليم، ونفيدكم بأن الزملاء أكدوا أن الموضوع قيد الإجراءات وتحت التنفيذ في الأقسام المعنية، ومحل اهتمام المسؤولين.