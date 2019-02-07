، أحد والحزم للهروب من مراكز المؤخرة يستضيفان الفيصلي والأهلي ،

- 1/2
- 2/2
تتواصل مساء اليوم منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءين، في اللقاء الأول يستضيف أحد فريق الفيصلي عند الساعة 6:50م على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وفي اللقاء الآخر يستضيف الحزم فريق الأهلي عند الساعة 8:15 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
أحد - الفيصلي
يخوض فريق أحد لقاءه أمام الفيصلي محاولاً استغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة الثلاث للهروب قدر الإمكان من شبح المؤخرة خاصة وأن الفريق يقبع في مؤخرة سلم الترتيب برصيد 9 نقاط فقط.
أما الفيصلي فنقاط مباراة اليوم تمكنه من القفز سلماً واحداً فالفريق يحتل حالياً الترتيب الثامن برصيد 24 نقطة بعد خوضه 18 مواجهة.
الحزم - الأهلي
يسعى الحزم للانتصار في مواجهة الأهلي حيث سيعزز من وضع الفريق وابتعاده عن دوامة الهبوط فالفريق يمتلك حالياً 19 نقطة مكنته من اعتلاء الترتيب الـ12 وبفارق 10 نقاط عن متذيل سلم الترتيب فريق أحد.
أما فريق الأهلي فيسابق الزمن للحاق بمتصدر الترتيب فريق الهلال ووصيفه فريق النصر، فخسارة النقاط الثلاث في مواجهة اليوم تعني توسيع الفارق النقطي عن فرق المقدمة فالفريق يحتل حالياً الترتيب الرابع برصيد 33 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المتصدر الفريق الهلالي.
أحد والحزم للهروب من مراكز المؤخرة يستضيفان الفيصلي والأهليعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-02-07
تتواصل مساء اليوم منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءين، في اللقاء الأول يستضيف أحد فريق الفيصلي عند الساعة 6:50م على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وفي اللقاء الآخر يستضيف الحزم فريق الأهلي عند الساعة 8:15 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
أحد - الفيصلي
يخوض فريق أحد لقاءه أمام الفيصلي محاولاً استغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة الثلاث للهروب قدر الإمكان من شبح المؤخرة خاصة وأن الفريق يقبع في مؤخرة سلم الترتيب برصيد 9 نقاط فقط.
أما الفيصلي فنقاط مباراة اليوم تمكنه من القفز سلماً واحداً فالفريق يحتل حالياً الترتيب الثامن برصيد 24 نقطة بعد خوضه 18 مواجهة.
الحزم - الأهلي
يسعى الحزم للانتصار في مواجهة الأهلي حيث سيعزز من وضع الفريق وابتعاده عن دوامة الهبوط فالفريق يمتلك حالياً 19 نقطة مكنته من اعتلاء الترتيب الـ12 وبفارق 10 نقاط عن متذيل سلم الترتيب فريق أحد.
أما فريق الأهلي فيسابق الزمن للحاق بمتصدر الترتيب فريق الهلال ووصيفه فريق النصر، فخسارة النقاط الثلاث في مواجهة اليوم تعني توسيع الفارق النقطي عن فرق المقدمة فالفريق يحتل حالياً الترتيب الرابع برصيد 33 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المتصدر الفريق الهلالي.
07 فبراير 2019 - 2 جمادى الآخر 1440
01:22 AM
في ثاني أيام الجولة 19 من الدوري
تتواصل مساء اليوم منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءين، في اللقاء الأول يستضيف أحد فريق الفيصلي عند الساعة 6:50م على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وفي اللقاء الآخر يستضيف الحزم فريق الأهلي عند الساعة 8:15 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
أحد - الفيصلي
يخوض فريق أحد لقاءه أمام الفيصلي محاولاً استغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة الثلاث للهروب قدر الإمكان من شبح المؤخرة خاصة وأن الفريق يقبع في مؤخرة سلم الترتيب برصيد 9 نقاط فقط.
أما الفيصلي فنقاط مباراة اليوم تمكنه من القفز سلماً واحداً فالفريق يحتل حالياً الترتيب الثامن برصيد 24 نقطة بعد خوضه 18 مواجهة.
الحزم - الأهلي
يسعى الحزم للانتصار في مواجهة الأهلي حيث سيعزز من وضع الفريق وابتعاده عن دوامة الهبوط فالفريق يمتلك حالياً 19 نقطة مكنته من اعتلاء الترتيب الـ12 وبفارق 10 نقاط عن متذيل سلم الترتيب فريق أحد.
أما فريق الأهلي فيسابق الزمن للحاق بمتصدر الترتيب فريق الهلال ووصيفه فريق النصر، فخسارة النقاط الثلاث في مواجهة اليوم تعني توسيع الفارق النقطي عن فرق المقدمة فالفريق يحتل حالياً الترتيب الرابع برصيد 33 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المتصدر الفريق الهلالي.
، أحد والحزم للهروب من مراكز المؤخرة يستضيفان الفيصلي والأهلي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر أحد والحزم للهروب من مراكز المؤخرة يستضيفان الفيصلي والأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.