، والد المبتعث المغدور بأمريكا لـ"الخليج 365": جانٍ شنق ابني بسلك مكنسة كهربائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصول الجثمان يوم الجمعة .. والصلاة والدفن السبت في "بارق عسير"

كشف والد المبتعث المغدور بأمريكا عن سبب وفاة ابنه "بندر"، طبقًا لاتصال ورده من القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، والتي تتابع القضية منذ بدايتها.

وقال المواطن عامر بن علي البارقي لـ"الخليج 365"؛ إنه تلقى اتصالاً من القنصلية السعودية في لوس انجلوس مفاده أن ابنه "بندر" 21 عامًا، توفي مشنوقًا بسلك مكنسة كهربائية داخل مسكنه بمقاطعة سانت دييجو بولاية كاليفورنيا، وذلك طبقًا لشهادة الوفاة، مضيفًا أن القنصلية تسلمت جثمان "بندر"، وتم حجز رحلة لشحن الجثمان يوم غد الجمعة إلى مدينة جدة، ومنها إلى مطار أبها وصولاً إلى محافظة بارق بمنطقة عسير، مسقط رأس المتوفى، وذلك للصلاة عليه ودفنه يوم السبت القادم.

وتابع: أبلغت القنصلية السعودية في لوس أنجلوس بشكوكنا في ضلوع مشتبه به بالحادثة وهو سعودي الجنسية وزودناهم ببياناته وتم إيصالها لمحامي القنصلية لمتابعة القضية.

واختتم: نعيش حالة من الحزن والكآبة بعد تلقينا خبر وفاة ابننا لافتًا إلى أن والدة "بندر" دخلت في نوبة بكاء وحزن شديد وتنتظر وصول جثمان فلذة كبدها لإلقاء النظرة الأخيرة عليه.

يُذكر أن الأجهزة الأمنية في مقاطعة سان دييجو بولاية كاليفورنيا باشرت تحقيقاتها في ملابسات وفاة المبتعث "بندر بن عامر البارقي"، فور تلقيها بلاغ وفاته، فيما أفاد والده بأن ابنه المتوفَّى تلقى تهديدًا بالقتل.

وقال المواطن عامر بن علي البارقي لـ"الخليج 365"، إن ابنه "بندر" وُجد متوفَّى في سكنه السبت الماضي، وإن السلطات الأمنية الأمريكية بدأت تحقيقاتها في القضية، وتم توكيل محامٍ من القنصلية السعودية في لوس أنجلوس لمتابعة القضية.

وأضاف: تلقى ابني تهديدًا أكثر من مرة، وأبلغنا بذلك، وأجرينا حجوزات طيران لسحبه من إكمال الدراسة، وتم حجز رحلة عودته من أمريكا على إحدى شركات خطوط الطيران نهار السبت الماضي، وكان الأحد موعدًا مقررًا لوصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ولقائه والدته وأخاه، وذهابهم للعمرة، إلا أن الأجل كان أسرع من عودته - رحمه الله-.

واختتم: كان "بندر" متفوقًا في دراسته، وذا خلق رفيع. لافتًا إلى أنهم ينتظرون نتيجة الطب الشرعي لإقرار خط سير القضية، ومن ثم وصول جثمانه إلى المملكة العربية السعودية.