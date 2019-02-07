، قصف إسرائيلي على غزة وصافرات الإنذار تدوي بالمستوطنات القريبة من القطاع ،

محمد بن مسعود - الدمام - استهدف مواقع القسام شرق رفح ودير البلح.. ولم ترد أنباء عن إصابات

أفاد مراسل قناة العربية بإطلاق صافرات الإنذار في عددٍ من المستوطنات القريبة من حدود قطاع غزة، مساء الأربعاء، بعد رصد إطلاق صاروخ على الأقل من القطاع سقط بمحاذاة السياج الأمني الحدودي.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر أمنية في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رد بقصف موقع لكتائب القسام شرق رفح وموقع آخر شرق دير البلح، فيما لم ترد بعد أي أنباء عن وقوع إصابات.

وكانت إسرائيل قد ذكرت، الأحد الماضي أن العمل على "حماية" حدودها دخل مرحلة جديدة مع بدء بناء جدار جديد هائل فوق الأرض على طول الحدود مع قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قبل اجتماع الحكومة الأسبوعي: "خلال نهاية الأسبوع سنبدأ بناء جدار فوق الأرض على طول الحدود مع غزة"، مشيرًا إلى أن الجدار الذي يتوقع أن يرتفع 6 أمتار عن الأرض "سيمنع الإرهابيين في غزة من التسلل إلى مناطقنا"، حسب قوله.

ولم يكشف نتنياهو تفاصيل، غير أن وزارة الدفاع أشارت في بيان إلى أن العمل على بناء الجدار سيبدأ الخميس.

ومن المقرر أن يتبع الجدار الجديد مسار جدار تحت الأرض بطول 65 كلم يجري بناؤه كذلك لتبديد خطر بناء أنفاق عابرة للحدود.