اليوم.. النائب العام يرأس اجتماع رؤساء فروع النيابة العامة بمكة

تعقد النيابة العامة اجتماعها الثاني، اليوم الخميس، بمنطقة مكة المكرمة، لرؤساء فروع النيابة العامة بالمملكة، برئاسة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب.

وسيلتقي المعجب برؤساء الفروع؛ حيث يتم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة التي ستسهم في تطوير العمل النيابي .