بالصور.. 12 دورة تدريبية للقسم النسائي بالهلال الأحمر منذ بداية العام

استفاد منه 96 امرأة
نفذ القسم النسائي بالهلال الأحمر بمنطقة الباحة، 12 دورة تدريبية منذ بداية العام الجاري.
وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في منطقة الباحة، إن هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية لطالبات وموظفات كلية العلوم والآداب بالمخواة، الأقسام العلمية.
وأضاف الزهراني: «استفاد من هذه الدورات 96 امرأة، ونفذ القسم النسائي محاضرتين توعويتين عن الإسعافات الأولية والحالات الطارئة لكلية العلوم والآداب بالقفيل، استفاد منها 300 طالبة وموظفة من منسوبات الكلية».
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