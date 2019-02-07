3 إصابات بينهم حالة خطيرة في تصادم مركبتين بالباحة

أصيب ثلاثة أشخاص، بينهم إصابة خطيرة وأخرى متوسطة، في تصادم مروري بين مركبتين، مساء اليوم الأربعاء، على طريق المخواة – بطاط، بمفرق الدقن في منطقة الباحة.

قال المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي صالح الزهراني، إن غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة تلقت بلاغًا عن حادث تصادم بين مركبتين في تمام الساعة 18:38 مغرب اليوم الأربعاء، على الرقم الموحد 997، بطريق المخواة - بطاط بمفرق الدقن.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقتي إسعاف من الهلال الأحمر بمحافظة المخواة وغامد الزناد للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود ثلاث إصابات منها إصابة واحدة خطيرة لمواطن في العقد الثالث من العمر صنفت بالخطيرة؛ حيث تم التعامل مع الإصابة إسعافيًّا بالموقع وبعد ذلك تم نقلها للمستشفى.

وتابع الزهراني، أن الإصابة الثانية لمواطن أيضًا في العقد الثاني صنفت بالمتوسطة، وتم التعامل مع الإصابة إسعافيًّا بالموقع أيضًا، وتم نقل الإصابتين لمستشفى المخواة العام والإصابة الثالثة نقلت عن طريق المواطنين.

وأهاب الزهراني، بجميع المواطنين عدم التسرع بنقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوفر بها مراكز إسعافية، والتي لا تستغرق الفرق وقتًا طويلًا للوصول للموقع؛ للتعامل مع نوعية الإصابة لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب لتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى؛ حتى لا تكون هناك مضاعفات قد تؤدي لا سمح الله إلى شلل نتيجة التحريك الخاطئ .