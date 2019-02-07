شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة ولي العهد.. «الشؤون الاقتصادية» يناقش فرص السياحة والان نبدء بالتفاصيل
وارتكزت ورشة العمل التي قدمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على ثلاثة محاور أساسية تضمنت لمحة عامة عن صناعة السياحة عالمياً ومحلياً، إلى جانب استعراض طموح القطاع السياحي في المملكة، بالإضافة إلى الشركاء المعنيين في التنفيذ.
وتناولت ورشة العمل نظرة على صناعة السياحة على مستوى العالم بما في ذلك تحليل وشرح لتوقعات النمو في القطاعات السياحية، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودور القطاع السياحي في خلق الفرص الاستثمارية عالمياً.
كما تضمنت ورشة العمل تحليلاً للفرص الوطنية في قطاع السياحة بما في ذلك تعزيز مكانة المملكة عالمياً في هذا القطاع، واشتملت على مقومات القطاع السياحي الناجح، بالإضافة إلى تشخيص الفرص والإمكانات في السياحة الوطنية ، إلى جانب تحليل للحوكمة وإستراتيجية القطاع والتشريعات والمعايير ورفع الوعي السياحي.
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