شكرا لقرائتكم ثلاث إصابات في تصادم مروع بغامد الزناد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عمر البشيري - الباحة

وقع حادث تصادم، مساء أمس الأربعاء، بمركز بطاط التابع لمحافظة غامد الزناد، نتج عنه عدة إصابات متفرقة.

وصرّح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد بن منسي صالح الزهراني، أن غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة تلقت بلاغًا عن حادث تصادم مركبتين في تمام الساعة 18:38 مغرب الأربعاء على الرقم الموحد 997 بطريق المخواة- بطاط بمفرق الدقن.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر بمحافظة المخواة وغامد الزناد للموقع، وعند وصول أول فرقة، اتضح وجود ثلاث إصابات منها إصابة واحدة خطيرة لمواطن في العقد الثالث من العمر صنفت بالخطيرة، حيث تم التعامل مع الإصابة إسعافيًّا بالموقع، وبعد ذلك تم نقلها للمستشفى.

وتابع الزهراني “أن الإصابة الثانية لمواطن أيضًا في العقد الثاني صنفت بالمتوسطة، وتم التعامل مع الإصابة إسعافيًّا بالموقع أيضًا، وتم نقل الإصابتين لمستشفى المخواة العام، والإصابة الثالثة نقلت عن طريق المواطنين”.

وأهاب الزهراني جميع المواطنين عدم التسرع بنقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوفر بها مراكز إسعافية، والتي لا تستغرق الفرق وقتًا طويلًا للوصول للموقع للتعامل مع نوعية الإصابة؛ لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب لتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى؛ حتى لا تكون هناك مضاعفات قد تؤدي لا سمح الله إلى شلل نتيجة التحريك الخاطئ.

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