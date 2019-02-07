شكرا لقرائتكم النائب العام يناقش اليوم تطوير العمل النيابي باجتماع رؤساء فروع النيابة العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تعقد النيابة العامة اجتماعها الثاني، اليوم الخميس، بمنطقة مكة المكرمة لرؤساء فروع النيابة العامة بالمملكة، والذي يرأسه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب.

وسيلتقي معالي النائب العام الشيخ المعجب بأصحاب الفضيلة رؤساء الفروع.

وسيتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع التي ستساهم في تطوير العمل النيابي.

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