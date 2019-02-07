الان تتابع النائب العام يرأس اجتماع رؤساء فروع النيابة العامة غدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات تعقد النيابة العامة اجتماعها الثاني يوم غد بمنطقة مكة المكرمة لرؤساء فروع النيابة العامة بالمملكة والذي يرأسه معالي النائب العام الشيخ، سعود بن عبدالله المعجب

وسيلتقي النائب العام بأصحاب الفضيلة رؤساء الفروع

وسيتم مناقشة عدد من المواضيع التي ستساهم في تطوير العمل النيابي .

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