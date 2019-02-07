الان تتابع إصابة أم وطفلها في حريق التهم شقة في المجاردة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخمد أجهزة الدفاع المدني في المجاردة حريقا اندلع في شقة بحي الفيصلية بسبب التماس كهربائي، نتج عنه إصابة امرأة وطفلها باختناق بسيط تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.

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