الاستعلام عن حالة تصريح السفر للتابعين عبر منصة أبشر الإلكترونية خدمة جديدة أطلقتها المديرية العامة للجوازات في إطار التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي استجابة لاحتياجات الجمهور من أجل إنجاز الإجراءات، وتأتى خدمة الاستعلام عن حالة تصريح السفر للتابعين عبر منصة أبشر الإلكترونية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، ولأن الكثيرون يبحثون عن رابط الاستعلام عن حالة تصريح السفر للتابعين عبر منصة أبشر الإلكترونية والخطوات اللازمة لإتمام العاملية سوف نعمل على توضيح كل مايرغبونه في هذا الموضوع من أجل التيسير والتسهيل عليهم بعيدًا عن الإجراءات الروتينية التى يبذل فيها الكثير من المجهود والوقت.

رابط الاستعلام عن حالة تصريح السفر للتابعين عبر منصة أبشر الإلكترونية

أفادت المديرية العامة للجوازات بأن الاستعلام عن حالة تصريح السفر للتابعين عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال الخطوات الآتية:

يمكن للمستفيدين تسجيل الدخول على حساباتهم الشخصية ففي منصة أبشر من هنا

https://www.al-madina.com/article/611623

اختيار أيقونة حالة تصريح السفر من قائمة لوحة المعلومات.

يمكن الاستعلام على تفاصيل تصريح السفر المشتملة على (رقم التصريح — نوع التصريح -سفرة واحدة – عدة سفرات – تاريخ البداية – تاريخ الانتهاء – الدول المصرح لها).

الاستعلام عن حالة تصريح السفر للتابعين عبر منصة أبشر الإلكترونية

أفادت المديرية العامة للجوازات أن الهدف من منصة أبشر تقديم خدماتها الإلكترونية لجميع المستخدمين لخدمات وزارة الداخلية على المواقع الإلكترونية ” أبشر – أبشر أعمال – مقيم” دون الذهاب إلى إدارات الجوازات، كما تقدم الخدمة على أعلى مستوى من الأداء والجودة.

والجدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات دائمًا ما تدعو المواطنين في المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية على الموقع الرسمى لها وخاصة تسجيل الدخول في خدمات وزارة الدخلية الإلكترونية وعلى رأسها الاستعلام عن حالة تصريح السفر للتابعين عبر منصة أبشر الإلكترونية وغيرها من الخدمات الأخري.