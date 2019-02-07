شكرا لقرائتكم خبر عن «فرصة عمل لكل خريج».. مبادرة تُطلقها « التدريب التقني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الرزقي (الطائف)

تتجه الموسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإطلاق مبادرة جديدة تتمثل في توفير فرص عمل لكل الخريجين من وحداتها التدريبية، سواء من الكليات التقنية للبين أو للبنات، أو من المعاهد الصناعية وغيرها.

وتهدف المبادرة الجديدة إلى توحيد التواصل مع القطاع الخاص لتوظيف مخرجات المؤسسة على مستوى المملكة، وجلب الفرص الوظيفية لخريجي البرامج التدريبية بالمؤسسة، بالإضافة إلى تغذية سوق العمل من مخرجات المؤسسة.

ومن المقرر أن يتم عقد لقاءات توظيف دورية في جميع مناطق المملكة، ودعم وتوحيد أدوار ومسؤوليات مكاتب التنسيق الوظيفي في الوحدات التدريبية في جميع المناطق.