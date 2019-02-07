معهد أبحاث يدخل على الخط لمكافحة الجنادب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بعدما انتشرت الجنادب السوداء «صراصير الليل» أخيرا، سخرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة إمكاناتها لمكافحتها، وذلك بالاستعانة بأعداد من فرق المكافحة، فيما نسقت مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة لبحث سبل القضاء عليها من خلال دراسة أطوار نموها وبيئة انتشارها.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة لـ «مكة» أن أولى عملياتهم في الساحات والمناطق المحيطة بالمسجد الحرام بدأت مساء الأربعاء 26 ربيع الآخر الماضي، بتخصيص فرق طوارئ، مشيرة إلى أن البلاغات التي وصلتهم في الفترة من 26 ربيع الآخر الماضي حتى الآن 500 بلاغ.

وبينت أن الأمانة ساهمت في توحيد جهود المكافحة في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع خلال الفترة من 23 إلى 27 جمادى الأولى الماضي، بتخصيص 10 فرق مكونة من 50 عاملا وفني مكافحة و57 جهاز مكافحة متنوع.

فيما خصصت فرق ميدانية تعمل على تغطية المواقع التي تكثر فيها الجنادب السوداء في مهرجان حجز الشرائع، ومهرجان حجز النوارية، ومهرجان حجز الزايدي، تتكون من خمسة فرق و25 عاملا وفني مكافحة و57 جهاز مكافحة متنوع.

من خطة الأمانة للقضاء على الجنادب:

3 ورديات على مدار الـ 24 ساعة

30 فرقة تحتوي على 30 رئيس فرقة

189 عاملا وفني مكافحة

168 جهاز مكافحة متنوعا