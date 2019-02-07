مباحثات وتوقيع اتفاقيات مع ألبانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصره بالرياض أمس جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا آدي راما، جرى خلالها استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في المنطقة، كما شهدا توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومتي المملكة وألبانيا.

وسبقت جلسة المباحثات الرسمية مراسم استقبال خادم الحرمين الشريفين في قصره بالرياض رئيس مجلس وزراء بألبانيا، مرحبا به والوفد المرافق له في المملكة، كما أبدى رئيس الوزراء سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح رئيس الوزراء الألباني الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لرئيس الوزراء الألباني والوفد المرافق له، حضرها عدد من الأمراء.

حضر المباحثات ومراسم التوقيع، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير المالية محمد الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف.

كما حضرها من الجانب الألباني، نائب وزير أوروبا للشؤون الخارجية أتين جافاي، ومدير الاتصالات لدى رئيس الوزراء أندري فوغا، ومستشار دولة رئيس الوزراء ديتان آغولي، وسفير ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا، ووزيرة الاقتصاد والمالية آنيلا داناي، ونائب وزير أوروبا للشؤون الخارجية أتين جافاي، ومدير الاتصالات لدى رئيس الوزراء أندري فوغا، ومستشار رئيس الوزراء ديتان آغولي.

مذكرات واتفاقيات

1 مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة

- وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب

- وقعها من الجانب الألباني سفير ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا.

2 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال

- وقعها من الجانب السعودي وزير المالية محمد الجدعان

- وقعها من الجانب الألباني وزيرة الاقتصاد والمالية آنيلا داناي.

3 اتفاقية تعاون في مجال الخدمات الجوية

- وقعها من الجانب السعودي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل العامودي

- وقعها من الجانب الألباني سفير ألبانيا لدى المملكة سامي شيبا.