شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط وافد يدّعي علاج الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدًا يمارس الحجامة ويدّعي علاج الإعاقة في المنازل دون ترخيص في الرياض، ويروج لنفسه في برامج التواصل الاجتماعي وإحالته إلى النيابة العامة. وحثت الوزارة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات.



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